Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Kollision mit E-Scooter-Fahrerin in Bad Hersfeld

LK Hersfeld-Rotenburg (ots)

Bad Hersfeld. Am Samstag (21. Juni) befuhr ein 28-jähriger VW-Fahrer aus Bad Hersfeld gegen 19.00 Uhr die Straße "Am Kurpark", aus Richtung "Am Weinberg" kommend in Richtung Nachtigallenstraße. In Höhe der Hausnummer 19 wollte dieser eine 17-jährige Fahrerin eines Elektrokleinstfahrzeugs ("E-Scooter") überholen. Der Pkw touchierte die Jugendliche aus Bad Hersfeld hierbei, woraufhin diese stürzte und sich leicht verletzte. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3000,- Euro. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

gefertigt: Müller, A., PHK, Führungs- und Lagedienst des PP Osthessen

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell