POL-OH: Diebstahl aus Pkw - Zeugen gesucht

Vogelsbergkreis (ots)

Schotten. Am Freitag (20.06.), zwischen 13.45 Uhr und 14.15 Uhr, kam es zu einem Diebstahl aus einem geparkten PKW. Unbekannte entwendeten auf dem Parkplatz des REWE-Marktes in der Vogelsbergstraße in Schotten ein Tablet aus dem Kofferraum eines dort abgestellten blauen Chrysler. Am PKW entstand kein Sachschaden.

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

