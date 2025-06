Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Bad Hersfeld

Fulda (ots)

Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden

Bad Hersfeld - Am 20.06.25 gegen 10.44 Uhr parkte ein 23-jähriger Hersfelder seinen Pkw in der Heinrich-Börner-Straße auf einem Pendlerparkplatz quer zur Fahrbahn. Eine 76-jährige Hersfelderin parkte links neben dem 23-jährigen ein. Dabei stieß sie gegen die hintere Stoßstange des geparkten Pkw. Sie entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Die 76-jährige konnte später als Verursacherin ermittelt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1000,- Euro.

Bad Hersfeld - Eine 52-jährige Schenklengsfelderin befuhr mit ihrem Pkw die Frankfurter Straße stadtauswärts. Dabei befuhr sie den Fahrstreifen für den entgegengesetzten Verkehr. Ein 54-jähriger Hersfelder befuhr ebenfalls die Frankfurter Straße in entgegengesetzter Richtung. Der 54-jährige bremste sofort seinen Pkw ab, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Eine hinter ihm fahrende 42-jährige Hersfelderin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Pkw des 54-jährigen auf. Eine Berührung zwischen den Fahrzeugen des 54-jährigen und der 52-jährigen fand nicht statt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2500,- Euro

Polizeistation Bad Hersfeld, PHK Leimbach

