Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Fulda

Fulda (ots)

Verkehrsunfälle mit Radfahrern

Am Freitag kam es im Zuständigkeitsbereich der Polizei Fulda zu zwei Unfällen mit gestürzten Radfahrern. Gegen 11:30 Uhr fuhr eine 67-jährige Frau aus Eichenzell mit ihrem Fahrrad im Bereich der Fuldaauen am Rosengarten. Als sie eine dortige Fahrradbrücke überquerte, geriet sie mit dem Lenkrad ans Brückengeländer und stürzte. Die Frau musste zur weiteren Behandlung leicht verletzt in ein Fuldaer Krankenhaus gebracht werden. Gegen 14:45 Uhr kam es zu einem weiteren Sturz einer Radfahrerin im Bereich Eichenzell, Sachsenhausen. Eine 76-jährige Frau aus Lautertal fuhr mit ihrem E-Bike den R1 von Löschenrod kommend Richtung Gersfeld. Als sie die Straße Sachsenhausen überqueren wollte stürzte die Frau während eines Bremsvorgangs. Sie wurde zur weiteren Untersuchung leicht verletzt in ein Krankenhaus in Fulda eingeliefert. (PP Osthessen, Polizeistation Fulda, PHK Schaffranek)

