POL-OH: Verkehrsunfälle für die Landkreise Fulda und Hersfeld Rotenburg

Ebersburg. Am Donnerstag (19.06.), gegen 8.15 Uhr, befuhr ein 23-jähriger Audi-Fahrer aus Künzell die Burgstraße im Ortsteil Weyhers von Dietershausen kommend in Richtung Ortsmitte. Aus bisher ungeklärter Ursache kam es dabei im Bereich einer Kurve zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Seat eines 56-Jährigen aus Eichenzell. Es entstand Sachschaden von rund 26.000 Euro.

Pedelec-Fahrer verletzt sich bei Unfall leicht

Fulda. Am Mittwochmorgen (18.06.), gegen 10.15 Uhr, befuhren ein 86-jähriger VW-Fahrer aus Hofbieber und ein 33-jähriger Pedelec-Fahrer aus Fulda die Dalbergstraße von der Petersberger Straße kommend in Richtung Innenstadt. Als der VW-Fahrer nach rechts in die Rabanusstraße abbiegen wollte, kam es aus bisher ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß mit dem Radfahrer, weshalb dieser stürzte und sich leicht verletzte. Es entstand Sachschaden von rund 800 Euro.

Kradfahrer verletzt - Zeugen gesucht

Nentershausen. Am Donnerstag (19.06), gegen 20.10 Uhr, befuhr ein 17-Jähriger aus der Gemeinde Sontra mit seinem Leichtkraftrad die L3249 vom Ortsteil Bauhaus kommend in Richtung Nentershausen. Im Bereich einer Linkskurve kam der 17-Jährige nach rechts von der Fahrbahn ab, touchierte die Leitplanke und stürzte. Hierbei verletzte sich der Kradfahrer, weshalb er zur weiteren medizinischen Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht wurde. Es entstand ein Sachschaden von rund 400 Euro. Nach Angaben des Kradfahrers befand sich zum Unfallzeitpunkt ein weißer Skoda im Bereich der Unfallstelle. Zeugen, die Hinweise zum genannten Fahrzeug oder zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich bei der Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de zu wenden.

