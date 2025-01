Hauptzollamt Magdeburg

HZA-MD: 125 kg Marihuana versteckt zwischen Olivengläsern

Geruch lässt Rauschgiftschmuggel auf der A 9 auffliegen

Magdeburg, Landkreis Wittenberg (ots)

125 kg Marihuana wurden durch Magdeburger Zöllnerinnen und Zöllner nach einer Kontrolle auf der Bundesautobahn 9 sichergestellt. Die Fahrer wurden vorläufig festgenommen.

Am Mittwoch, den 22. Januar 2025 wählten die Bediensteten der Kontrolleinheit Verkehrswege (KEV) des Hauptzollamts Magdeburg einen auf der BAB 9 in Richtung Berlin fahrenden spanischen Lastkraftwagen zur Kontrolle aus und zogen diesen mit Hilfe des Anhaltesignalgebers auf den Parkplatz "Rosselquelle".

"Laut den vorgelegten Frachtpapieren sollte der LKW mehrere Paletten mit schwarzen Oliven in Gläsern geladen haben. Auf den ersten Blick der Kontrollbeamten in den Auflieger des Fahrzeugs schien dies auch zu stimmen. Allerdings strömte den Zöllnern bei der Begutachtung der Ladung der Geruch von Marihuana entgegen, weshalb sie sich für eine intensivere Kontrolle des LKW entschieden." teilt Christian Kläres, Leiter des Sachgebiets Kontrollen am Hauptzollamt Magdeburg mit.

"Gut getarnt durch die Olivengläser entdeckten die Beamten der KEV mehrere Kartons mit Marihuana. Insgesamt wurden rund 125 kg des Rauschmittels festgestellt. Die Menge entspricht einem Straßenverkaufswert von ca. 1,25 Millionen Euro." so Kläres weiter.

Noch vor Ort wurde gegen den Fahrer und die Beifahrerin ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Bannbruchs aufgrund der illegalen Einfuhr von Cannabis eingeleitet. Beide wurden vorläufig festgenommen.

Der Lastwagen mit der brisanten Ladung und die Beschuldigten wurden zur Dienststelle verbracht, wo der Sachverhalt zur weiteren Bearbeitung an das Zollfahndungsamt Hannover übergeben wurde. Nach Vernehmung der Beschuldigten wurde die vorläufige Festnahme mangels vorliegender Haftgründe aufgehoben.

