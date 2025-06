Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Kennzeichen entwendet - Mülltonnenbrand - Diebstahl

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Kennzeichen entwendet

Ronshausen. Von einem Daimler Truck Actros, der auf dem Parkplatz eines Sportplatzes geparkt war, entwendeten Unbekannte zwischen Dienstag (17.06.) und Mittwoch (18.06.) die beiden amtlichen Kennzeichen "HEF-HR 514". Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Mülltonnenbrand

Rotenburg. Ein Papiermüllcontainer in der Breslauer Straße geriet am Mittwoch (18.06.), gegen 3.15 Uhr, auf bislang unbekannte Art und Weise in Brand. Durch das Feuer sind ein weiterer Müllcontainer sowie eine Thuja-Hecke ebenfalls in Mitleidenschaft geraten. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Diebstahl

Neuenstein. Auf bislang nicht bekannte Weise entwendeten Unbekannte zwischen Dienstagabend (17.06.) und Mittwochmorgen (18.06.) ein an einem Traktor angebrachtes Anhängerkupplungsmaul. Das Fahrzeug stand zum Tatzeitpunkt auf dem Parkplatz Pommer an der A7 auf einem Tieflader. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 100 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Julissa Sauermann

