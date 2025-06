POL-OH: Auffahrunfall auf der BAB 7

Landkreis Hersfeld-Rotenburg (ots) - Schenklengsfeld-Wehrshausen. Am Donnerstag (19.06.), gegen 15.15 Uhr, befuhr ein 66-jähriger Kradfahrer aus Hofbieber mit seinem Motorrad die Kreisstraße 14 aus Richtung Soislieden kommend in Richtung Wehrshausen. In Höhe einer Rechtskurve kam der Kradfahrer nach links von der Fahrbahn ab und schlitterte in die Feldgemarkung. Der 66-jährige wurde dabei schwer verletzt und mit einem ...

mehr