Polizeiinspektion Stade

POL-STD: In Buxtehude entwendeter Audi in Brandenburg unbeschädigt wieder aufgefunden - Autodieb weiter flüchtig, Firmenfahrzeug in Jork aufgebrochen und Werkezeug erbeutet

Stade (ots)

1. In Buxtehude entwendeter Audi in Brandenburg unbeschädigt wieder aufgefunden - Autodieb weiter flüchtig

Den richtigen Riecher hatten Streifenbeamte am frühen Donnerstagmorgen. In der Georgenstraße in Spremberg (Land Brandenburg/Lausitz) war ihnen gegen 00:45 Uhr ein dunkelgrüner Audi entgegengekommen. Sie wendeten, um das Auto zu kontrollieren. Das fanden sie in der Franz-Waldmann-Straße, allerdings offen abgestellt ohne Fahrer. Der war trotz Suche im Umfeld nicht mehr zu finden, doch eine Abfrage ergab, dass der "A4" Ende Mai in Niedersachsen in Buxtehude gestohlen worden war. Das unbeschädigte Fahrzeug wurde sichergestellt, wird jetzt auf Spuren untersucht und anschließend dem Besitzer wieder zurückgegeben.

2. Firmenfahrzeug in Jork aufgebrochen und Werkezeug erbeutet

Unbekannte haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in Jork im Gewerbegebiet Ostfeld einen dort auf dem Gelände einer Tischlerei geparkten VW-Crafter aufgebrochen und dann anschließend daraus sämtliche Baumaschinen wie Bohrmaschinen, Elektrohobel, Kreissägen, Stichsägen u. a. entwendet. Der angerichtete Schaden wird auf ca. 15.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Jork unter der Rufnummer 04162-913830 zu melden.

