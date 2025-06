Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Aktionstag "Sicher mobil leben" - Polizei, Landkreis und Hansestadt Stade kontrollieren über 500 Fahrzeuge, Hyundai Tuscon in Buxtehude entwendet

Stade (ots)

1. Aktionstag "Sicher mobil leben" - Polizei, Landkreis und Hansestadt Stade kontrollieren über 500 Fahrzeuge

Unter dem Motto "Kinder im Blick" fand am 3. Juni 2025 der diesjährige länderübergreifende Aktionstag der Verkehrssicherheitskampagne "sicher.mobil.leben" statt. Dabei standen die schwächsten Verkehrsteilnehmer, die Kinder, im Mittelpunkt. Beamte der Polizeiinspektion Stade, Verkehrsüberwacher des Landkreises Stade und der Hansestadt Stade haben sich intensiv am gestrigen Aktionstag beteiligt und dabei über 500 Fahrzeuge kontrolliert. Neben Geschwindigkeitskontrollen vor Schulen und Kindertagesstätten, bei denen 36 Autofahrerinnen und Autofahrer zu schnell unterwegs waren, wurden auch 10 andere Verstöße wie z. B. gegen die Gurt- oder Sicherungspflicht von Kindern in Fahrzeugen verstoßen. Die betroffenen Verkehrsteilnehmer müssen nun evtl. mit einem Verwarnungs- oder Bußgeld rechnen. Gerade der Bereich von Schulen oder Kindertagesstätten stand bei der Aktion im Focus, da hier die schwächsten der Verkehrsteilnehmer, nämlich die Kinder unterwegs sind.

"Die Kinder sind im Straßenverkehr aufgrund ihrer geringen Körpergröße, ihrer begrenzten Wahrnehmung und ihrer mangelnden Erfahrung besonders gefährdet", so Verkehrssicherheitsberater Thomas Mehnen von der Polizeiinspektion Stade. "Unsere Aufgabe ist es deshalb, nicht nur Kinder zu schulen, sondern auch Erwachsene an ihre besondere Verantwortung zu erinnern. Wer mit dem Auto, dem Fahrrad oder zu Fuß unterwegs ist, sollte ständig auf der Hut sein und damit rechnen, dass Kinder anders reagieren und deshalb besonders umsichtig sein"

Ablenkung und Kindersicherung sowie Geschwindigkeit sind dabei die Hauptunfallursachen bei Unfällen mit Kindern.

Verkehrskontrollen werden auch in Zukunft fortgesetzt um die Sicherheit im Straßenverkehr zu verbessern und die Zahl der Verletzten oder sogar getöteten Verkehrsteilnehmer zu reduzieren.

2. Hyundai Tuscon in Buxtehude entwendet

In der Nacht von Montag auf Dienstag ist in Buxtehude in der Klosterfeldstraße ein dort auf einem Grundstück abgestellter Hyundai Tuscon von bisher unbekannten Autodieben geknackt und anschließend unbemerkt entwendet worden. Das graue SUV mit auffälligen Elchkopfaufklebern auf der Heckklappe hat das Kennzeichen HH-RA 858 und stellt einen Wert von ca. 20.000 Euro dar. Hinweise auf den oder die Autodiebe und den Verbleib des Fahrzeuges bitte an das Polizeikommissariat Buxtehude unter der Rufnummer 04161-647115.

