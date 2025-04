Polizei Bielefeld

POL-BI: Schwarzer BMW flüchtet vom Unfallort

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht, die eine unbekannte Person mit einem BMW, in der Nacht auf Montag, 21.04.2025, beging. Ein Radfahrer erlitt leichte Verletzungen bei der Kollision an der Straße Am Stadtholz.

Gegen 02:20 Uhr befuhr ein 56-jähriger Bielefelder mit seinem Fahrrad die Straße Am Stadtholz. Als er die Eckendorfer Straße überquerte, wurde er im Kreuzungsbereich von einem nach rechts abbiegenden BMW übersehen. Durch den Zusammenstoß stürzte der Radfahrer und erlitt leichte Verletzungen.

Der Fahrer oder die Fahrerin hielt nicht an, um dem 56-Jährigen zu helfen und rief auch nicht die Polizei. Es sollen sich mindestens zwei Personen im Auto befunden haben. Der schwarze BMW fuhr unmittelbar mit erhöhter Geschwindigkeit in Richtung Heeper Straße davon.

Zeugen die Hinweise zum Unfall, zum flüchtigen schwarzen BMW oder zu den Insassen machen können, melden sich bitte beim Verkehrskommissariat 1 unter der 0521/545-0.

