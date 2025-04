Polizei Bielefeld

POL-BI: Plötzliche Bedrohung im Straßenverkehr

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Am Donnerstag, 17.04.2025, bedrohte ein unbekannter Mann einen Pkw-Fahrer auf der Friedrich-Verleger-Straße mit einem Messer. Die Polizei sucht Zeugen.

Der 23-jährige Fahrer aus Georgsmarienhütte erschien am Abend auf der Polizeiwache Ost, um eine Anzeige zu erstatten. Er schilderte den Beamten, dass er gegen 20:30 Uhr mit seinem Audi A 4 die Herforder Straße in Richtung Jahnplatz befuhr. An der rotzeigenden Ampel zur Friedrich-Verleger-Straße hielt er an.

Rechts neben ihm stand ein schwarzer Opel Corsa. Der Opelfahrer hupte mehrmals ohne ersichtlichen Grund. Als die Fahrer wieder anfuhren, überholte der Opelfahrer, setzte sich vor den Audi und blieb stehen. Dann sei der Beifahrer ausgestiegen. Während er ein Messer in der Hand hielt, soll er auf bedrohliche Weise auf den Wagen zugegangen sein und versucht haben, die Fahrertür zur öffnen.

Der 23-Jährige beschleunigte den Audi, um sich zu entfernen. Beim Wegfahren soll der unbekannte Mann zweimal gegen den Pkw getreten haben, wodurch ein sichtbarer Schaden entstanden sei.

Der Mann mit dem Messer war laut Beschreibung des Audifahrers zwischen 20 und 25 Jahre alt und circa 1,75 Meter bis 1,80 Meter groß. Er hatte dunkle, lockige Haare und dunkle Hautfarbe.

Der Fahrer des Opel war zwischen 18 und 20 Jahre alt und soll ein südländisches Erscheinungsbild haben. Er hatte schwarze, kurze Haare sowie einen Vollbart und war dunkel gekleidet.

Hinweise zu der Tat nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter der 0521/545-0 entgegen.

