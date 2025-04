POL-BI: Jugendliche setzten Skaterbahn in Brand

Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Mitte - Am Donnerstag, 17.04.2025, bedrohte ein unbekannter Mann einen Pkw-Fahrer auf der Friedrich-Verleger-Straße mit einem Messer. Die Polizei sucht Zeugen. Der 23-jährige Fahrer aus Georgsmarienhütte erschien am Abend auf der Polizeiwache Ost, um eine Anzeige zu erstatten. Er schilderte den Beamten, dass er gegen 20:30 Uhr mit seinem Audi A 4 die Herforder Straße in Richtung ...

