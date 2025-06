Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: E-Scooter-Fahrer fährt über Rot - verletzt

Kempen (ots)

Am späten Samstagabend ist in Kempen ein junger E-Scooterfahrer, der bei rot die Straße überquerte, von einem Auto erfasst und leicht verletzt worden. Der 14-Jährige aus Kempen war auf dem Gehweg des Möhlenrings mit seinem E-Scooter unterwegs gewesen - wo ein E-Scooter nicht fahren darf. An der Einmündung der Ludwig-Jahn-Straße wollte er den Ring in Richtung Ludwig-Jahn-Straße überqueren. Er achtete nicht auf das Licht der Ampel, das für ihn Rot zeigte. Auf dem linken Fahrstreifen des Möhlenrings war ein 49-jähriger Grefrather mit seinem Pkw unterwegs. Obwohl er sofort bremste, als er den Jungen auf dem E-Scooter sah, konnte er den Zusammenprall nicht verhindern. Der 14-Jährige wurde leicht verletzt, an beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Bitte denken Sie daran - ein E-Scooter ist ein Kraftfahrzeug, für das die entsprechenden Regeln gelten. Auf dem Gehweg hat man mit diesem Gefährt nichts zu suchen. Jugendliche dürfen ab 14 Jahren einen E-Scooter benutzen. Und Ampeln gelten natürlich immer für alle, die am Straßenverkehr teilnehmen. /hei (579)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell