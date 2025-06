Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Polizei Stade sucht Fahrradeigentümer

Stade (ots)

Im Rahmen von zwei derzeit bei der Stader Polizei laufenden Ermittlungsverfahren wurden hier drei Fahrräder sichergestellt, für die die Ermittler jetzt die rechtmäßigen Eigentümer suchen.

Die Räder (GIANT Aluxx 6000 Butted Tubing und das schwarze BULLS XC cross country) wurden am 29.12.2024 in Stade in der Thuner Straße vor sowie in einem Gemeinschaftskeller eines Mehrfamilienhauses von der Polizei sichergestellt.

Das dritte Fahrrad (PEGASUS Premium SL in silber) wurde am 14.01.2025 in der Harsefelder Straße sichergestellt.

Zeugen, die Hinweise auf die Herkunft der Räder geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04141-102215 bei der Stader Polizei zu melden.

