Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit Personenschaden auf B 278 zwischen Hilders und Lahrbach

Fulda (ots)

Hilders. Am Donnerstag (19.06.) ereignete sich gegen 16:10 Uhr auf der B 278 zwischen Hilders und Lahrbach ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Ein 88-jähriger Fahrer eines BMW 218i aus Kalbach befuhr die B 278 aus Richtung Lahrbach kommend in Richtung Hilders, als er aus bisher unbekannter Ursache nach links in den Gegenverkehr geriet. Dabei touchierte er den entgegenkommenden Opel Astra eines 42-jährigen aus Tann und fuhr infolgedessen in den Graben. Hierbei wurden sowohl er, als auch der Opel-Fahrer sowie dessen Beifahrerin leicht verletzt. Alle wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die B 278 war für circa 45 Minuten vollgesperrt. Vor Ort waren die Feuerwehren aus Tann, Neuschwambach und Lahrbach, außerdem drei Rettungswagen und ein Notarzt im Einsatz. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 21.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell