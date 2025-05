Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Erfolg bei Verkehrskontrollen im Bereich der PI Saale-Holzland

Streifengebiet PI Saale-Holzland (ots)

Durch intensive Verkehrskontrollen über das Wochenende blieb eine Gefährdung Dritter bei mehreren Fahrten unter dem Einfluss von Alkohol oder berauschenden Mitteln aus. In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde zum Einen ein 26-Jähriger PKW-Fahrer festgestellt, welcher mit seinem Fahrzeug in Stadtroda unterwegs war. Ein durchgeführter Drogentest verlief positiv auf Kokain. Zum Anderen wurde in Eineborn ein VW-Passat-Fahrer angehalten, welcher einen Atemalkoholwert von 0,81 Promille aufwies. Zusätzlich wurde in der Ortslage Dornburg-Camburg eine frisierte Simson festgestellt, welche mit einem nicht zugehörigen und nicht zugelassenen Versicherungskennzeichen ihre Runden drehte. Der jugendliche Fahrer konnte nach kurzer Nacheile gestoppt werden. Es stellte sich heraus, dass dieser nicht im Besitz der notwendigen Fahrerlaubnis war. Allen erwischten Fahrern wurde die Weiterfahrt untersagt. Diese erwartet nun eine Strafanzeige und teilweise ein empfindliches Bußgeld

