Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Trotz "Rot" Unfall am Trotz

Trotz (ots)

Eine "rote" Lichtzeichenanlage bedeutet nicht automatisch, dass Ich anhalten muss. Das dachte sich mutmaßlich ein Mopedfahrer an der Kreuzung B7/ Hermsdorfer Straße - Trotz, als dieser von der B7 auf die Hermsdorfer Straße in Richtung Rauschwitz einbiegen wollte. Der entgegenkommende Fahrer eines Skoda Fabia konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und so kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Der jugendliche Mopedfahrer kam zu Fall und verletzte sich leicht. Ein anschließender Transport in die nahe gelegenen Waldkliniken Eisenberg wurde für nötig erachtet. Die Missachtung der Lichtzeichenanlage und damit verbundene Schädigung des anderen Unfallbeteiligten kommt dem Mopedfahrer noch teuer zu stehen.

