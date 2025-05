LPI-J: Die Vorfahrt genommen

Kahla (ots) - Am Samstag geschah auf der L1062 zwischen Kahla und Seitenroda ein Verkehrsunfall zwischen einem Motorradfahrer und einem Bus. Der 61-Jährige Triumphfahrer kam in den Serpentinen, in einer Rechtskurve, von seiner Fahrspur ab und rauschte in den Gegenverkehr, wo sich zu diesem Zeitpunkt ein Linienbus befand. Die beiden Fahrzeuge kollidierten miteinander. Durch den Aufprall fiel der Fahrer des Motorrades zu ...

mehr