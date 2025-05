Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Dreister Einbruch

Hermsdorf (ots)

In der Nacht vom 08. Mai auf den 09. Mai ereignete sich ein Einbruch in einen Getränkemarkt in Weißenborn. Die Täter traten die Eingangstür des Marktes auf und gelangten auf diese Weise ins Innere des Objektes. Das Ziel war der Kassenbereich und die dort aufbewahrten Zigarettenschachteln sowie Alkoholika. Davon wurde eine noch unbekannte Anzahl entwendet. Im Anschluss entfernten sich die Täter unbemerkt vom Tatort. Durch das gewaltsame Eindringen entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 5000,00 Euro

