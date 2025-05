Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Motorradunfall in den Serpentinen

Kahla (ots)

Am Samstag geschah auf der L1062 zwischen Kahla und Seitenroda ein Verkehrsunfall zwischen einem Motorradfahrer und einem Bus. Der 61-Jährige Triumphfahrer kam in den Serpentinen, in einer Rechtskurve, von seiner Fahrspur ab und rauschte in den Gegenverkehr, wo sich zu diesem Zeitpunkt ein Linienbus befand. Die beiden Fahrzeuge kollidierten miteinander. Durch den Aufprall fiel der Fahrer des Motorrades zu Boden. Dieser erlitt Prellungen sowie Schürfwunden und wurde durch die Rettungskräfte in das nächstgelegene Krankenhaus verbracht. Der Zustand des Motorrades kann nur noch als Totalschaden beschrieben werden. Neben einer Beschädigung am Linienbus kamen dessen Fahrer sowie die Insassen mit einem Schreck davon.

