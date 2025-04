Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik

PP-ELT: Sinkendes Sportboot mit Maschinenausfall auf dem Rhein vor Mainz

Mainz (ots)

Am 26.04.2025, gegen 18 Uhr, wurde die Wasserschutzpolizei über ein sinkendes Sportboot im Rhein bei Mainz, in Kenntnis gesetzt. Das Sportboot befand sich in Höhe des Kraftwerk Mainz, bei Rheinkilometer 520,00, auf Bergfahrt als an Bord ein Wassereinbruch festgestellt wurde. Zudem fiel kurze Zeit später auch noch die Antriebsmaschine aus, so dass das Boot manövrierunfähig auf dem Rhein trieb. Daraufhin wurde ein Notruf abgesetzt und die Polizei alarmiert. Durch die ebenfalls alarmierte Berufsfeuerwehr Mainz konnte das Sportboot geborgen und in den Zollhafen Mainz verbracht werden. Dort wurde es durch Tauchpumpen frei gepumpt und gesichert. Der Schleppvorgang wurde durch ein Boot der WSP Mainz begleitet. Nach Aussage des Booteigners, handelt es sich um die erste Ausfahrt nach Reparaturarbeiten im Winterlager. An Bord befanden sich zum Unfallzeitpunkt vier Erwachsene, von denen niemand verletzt wurde. Die Schifffahrt auf dem Rhein wurde während des gesamten Einsatzes nicht behindert.

