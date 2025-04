Feuerwehr Rostock

Feuerwehr Rostock: Wasserrohrbruch führt zu größerem Feuerwehreinsatz in Rostock - Dierkow

Rostock (ots)

Wasserrohrbruch führt zu größerem Feuerwehreinsatz in Rostock - Dierkow, am 23.04.2025 um 10:20 Uhr

Am Vormittag des 23.04.2025 kam es zu einem größeren Wasserrohrbruch im Bereich des Kurt-Schumacher-Rings in Rostock. Daraufhin erreichten die Leitstelle der Feuerwehr Rostock mehrere Notrufe über größere Mengen Wasser in verschiedenen Kellern von Wohngebäuden. Die ersteintreffenden Kräfte der Feuer- und Rettungswache 3 konnten feststellen, dass in einem zusammenhängenden Gebäudekomplex von rund 400 Metern Länge der gesamte Kellerbereich auf einer Fläche von etwa 4000m2 in unterschiedlichen Höhen, stellenweise bis zu einem Meter hoch, betroffen war.

Weitere Kräfte der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr Gehlsdorf / Dierkow, wurden zur Einsatzstelle entsandt. Mit teilweise sechs Pumpen zeitgleich und mehreren Trupps wurden Maßnahmen zum Abpumpen des Wassers als Gefahrenabwehr durchgeführt. Insgesamt wurden überschlägig 1.500.000 Liter Wasser durch die Feuerwehr aus den Kellerbereichen abgepumpt.

Der örtliche Wasserversorger konnte den Wasseraustritt durch das Abschiebern der geborstenen Leitung in einem Versorgungsschacht letztlich stoppen. Teilweise mussten Treppenaufgänge vom Stromversorger stromlos geschaltet werden, da Verteilerschränke vom Wasser beaufschlagt waren.

Insgesamt waren rund 25 Einsatzkräfte der Feuerwehr Rostock für etwa 6 Stunden im Einsatz. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

gez. BAR Markus Diegeler

dh. Leitungsdienst

