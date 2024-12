Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Diebe machten Rechnung ohne die Bundespolizei

Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots)

Am Montagabend, kurz nach 21 Uhr, informierte ein Pärchen eine Streife der Bundespolizei darüber, dass es im Hauptbahnhof Opfer eines Diebstahls geworden ist.

Zwei augenscheinlich ausländische Männer hätten ihnen am Bahnsteig 9/10 in einem Augenblick der Unaufmerksamkeit ein wertiges Smartphone entwendet. Darauf angesprochen, reagierten die zwei männlichen Personen verbal aggressiv und deuteten Stoßbewegungen in Richtung der Opfer an. Die vermeintlich Tathandelnden entfernten sich daraufhin aus dem Bahnhof.

Durch eine gute Personenbeschreibung und Eingrenzung der Tatörtlichkeit sowie des Zeitraumes konnte die Bundespolizei mittels Videomaterials das Geschehene nachvollziehen und weitere Hinweise zu den Tätern erlangen. Diese hatten sich zwischenzeitlich umgekleidet. Dennoch konnten die Verdächtigen im Bahnhofsbereich durch die Bundespolizei gestellt werden. Die Opfer des Diebstahls identifizierten die zwei Männer zweifelsfrei als die Täter.

In der Bundespolizeiinspektion Erfurt wurden die Beschuldigten und ihre mitgeführten Sachen durchsucht. Das Diebesgut wurde dabei nicht aufgefunden. Es kann davon ausgegangen werden, dass der Elektronikartikel an eine dritte Person übergeben oder außerhalb des Bahnhofes deponiert worden ist.

Im Zuge der Überprüfung des 18-jährigen Libyers und des 27-jährigen Marokkaners wurde bekannt, dass die Personen bereits wiederholt strafrechtlich in Erscheinung getreten sind. Beide erhielten Anzeigen wegen Bedrohung und einer Diebstahlshandlung.

Der 27-jährige Marokkaner hält sich zudem seit einem Monat unrechtmäßig im Bundesgebiet auf. Der Mann wurde zur weiteren Bearbeitung der aufenthaltsbeendenden Maßnahmen an die zuständige Behörde übergeben.

