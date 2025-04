Feuerwehr Rostock

Feuerwehr Rostock: PKW-Brand in der Tiefgarage des Einkaufszentrums Klenow Tor in Rostock - Groß Klein

Rostock (ots)

Am Abend des 31.03.2025, um 18:14 Uhr, aktivierte sich die Brandmeldeanlage des Geschäftshauses Klenow Tor in der Albrecht-Tischbein-Str. in 18109 Rostock auf Grund eines Realbrandeinsatzes. Die Brandmeldeanlage des Objektes ist auf die Integrierte Leitstelle der Feuerwehr Rostock aufgeschaltet, so dass hier die notwendigen Kräfte und Mittel gemäß Einsatzstichwort und objektbezogener Vorplanung dieses Schwerpunktobjektes sofort entsendet werden konnten.

Die beiden Löschzüge der Feuerwachen 1 (Südstadt) und 2 (Lütten Klein), zwei weitere Löschfahrzeuge der Feuerwache 3 (Dierkow), der ständige Führungsdienst der Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr Groß Klein wurden zeitgleich alarmiert.

Auf der Anfahrt erhielten die Einsatzkräfte zusätzlich die Information, dass neben der automatischen Alarmmeldung weitere Notrufe per Telefon eingingen. Passanten wählten auf Grund einer Rauchentwicklung aus dem angesiedelten Einkaufsmarkt ebenfalls den Notruf und informierten die Rettungsleitstelle.

Die um 18:21 Uhr zuerst eintreffenden Kräfte der Feuerwache 2 stellten fest, dass anwesende Kunden durch das Personal des Einkaufsmarktes bereits evakuiert werden konnten. Der betroffene Einkaufsmarkt war stark verraucht, jedoch ohne eigenes Brandereignis.

Im Rahmen der weiteren Lageerkundung musste festgestellt werden, dass die Brandschutztore der Tiefgarage, welche sich unterhalb des Einkaufsmarktes befindet, anlassbezogen und systembedingt geschlossen waren. Die dahinterliegende Tiefgarage war vollständig verraucht. Es musste von einem Brand in der Tiefgarage ausgegangen werden, wobei Brandobjekt und -ort noch zu ermitteln waren. Nachdem bekannt war, dass ein einzelner in Vollbrand stehender PKW einsatzursächlich ist, konnte die Brandbekämpfung in Innenangriff von zwei entgegengesetzten Seiten aufgenommen werden.

Um 19:40 Uhr konnte die Meldung "Feuer aus" an die Leitstelle übermittelt werden. Bis auf die Tiefgarage und den Einkaufmarkt wurden keine weiteren Nutzungseinheiten des Geschäftshauses in Mitleidenschaft gezogen.

Die Feuerwehr setzte zur Entrauchung der Tiefgarage mehrere eigene mobile Druckbelüfter ein, da die installierten technischen Anlagen hierfür nicht nutzbar waren. Aufgrund der Größe der Tiefgarage dauerte die Entrauchung und die abschließende Zurückstellung der Brandmeldeanlage und damit der Gesamteinsatz bis 22:28 Uhr.

Insgesamt waren 57 Einsatzkräfte der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr sowie des Rettungsdienstes der Hanse- und Universitätsstadt Rostock im Einsatz gebunden.

Ebenfalls hat der Kriminaldauerdienst der Polizei vor Ort unverzüglich die Ermittlungsarbeit zur Brandursache aufgenommen.

gez. BOR Ralf Gesk

diensthabender Leitungsdienst am 31.03.2025

Original-Content von: Feuerwehr Rostock, übermittelt durch news aktuell