POL-OH: Verkehrsunfälle für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

FD

Motorradfahrer kommt von der Fahrbahn ab

Gersfeld. Am Mittwoch (18.06), gegen 5.45 Uhr, befuhr ein 28-jähriger Motorradfahrer aus der Gemeinde Ehrenberg die B284 von der Wasserkuppe kommend in Richtung Gersfeld. Aus bisher ungeklärter Ursache kam er hierbei im Bereich einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, touchierte einen Leitpfosten und kam im angrenzenden Graben zum Liegen. Der 28-Jährige verletzte sich hierbei leicht und wurde vor Ort von Rettungskräften versorgt. Es entstand ein Sachschaden von rund 4.000 Euro. (Polizeistation Hilders)

HEF

Verkehrsunfall mit E-Scooter

Rotenburg. Am Dienstag (17.06), gegen 19.50 Uhr, befuhr eine 18-jährige Rotenburgerin mit ihrem E-Scooter die Ellingerröder Straße von der Teichmannstraße kommend in Richtung Braacher Straße. Aus bisher ungeklärter Ursache kam es dabei zum Zusammenstoß mit einem am Fahrbahnrand geparkten Peugeot. Die 18-Jährige kam hierbei zu Fall und verletzte sich leicht. Zur weiteren medizinischen Versorgung wurde sie in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Sachschaden von rund 1.800 Euro.

Verkehrsunfallfluchten - Zeugen gesucht

Bebra. Am Dienstag (17.06), zwischen 14 und 16.30 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Eisenacher Straße einen schwarzen VW-Golf, der am rechten Fahrbahnrand parkte. An der Fahrerseite des Golfs entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de. (Polizeistation Rotenburg)

Bad Hersfeld. Am Dienstag (17.06.), im Zeitraum von 10 und 11 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten schwarzen Audi-Kombi im Bereich der hinteren rechten Stoßstange. Dieser war in der Stettiner Straße am Fahrbahnrand geparkt. Es entstand Sachschaden von rund 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Unfall mit Leichtverletzten

Bad Hersfeld. Am Dienstag (17.06.), gegen 15.30 Uhr, befuhren eine 57-jährge Daimler-Fahrerin aus Bad Hersfeld und ein 37-jähriger LKW-Fahrer aus Unterbreitzbach in der genannten Reihenfolge die B 27 aus Richtung Bad Hersfeld-Innenstadt kommend auf dem rechten von zwei Linksabbiegerfahrstreifen in Richtung B 62-Friedewald. Aus bisher ungeklärter Ursache fuhr der LKW im Verlauf des Abbiegevorgangs dem PKW auf. Die 57-jährige Pkw-Fahrerin des Pkw und ihre 62-jährige Beifahrerin wurden hierbei leichtverletzt und in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Es entstand Sachschaden von rund 2.100 Euro.

(Polizeistation Bad Hersfeld)

