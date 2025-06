POL-OH: 57-Jährige wird Opfer von Love-Scamming

Fulda (ots) - Einbruch in Einfamilienhaus Fulda. In der Parkstraße brachen Unbekannte am Montag (16.06.), zwischen 13.30 Uhr und 22.20 Uhr, in ein Einfamilienhaus ein. Die Täter hebelten dazu eine Balkontür auf, durchsuchten im Anschluss die Wohnräume nach Wertgegenständen und stahlen unter anderem mehrere hochwertige Handtaschen. Es entstand Sachschaden von rund 1.500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium ...

