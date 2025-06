Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl von E-Scooter - Diebstahl von Kennzeichen

Vogelsbergkreis (ots)

Diebstahl von E-Scooter

Schlitz. In der Nacht auf Montag (16.06) verschafften sich Unbekannte auf unbekannte Art und Weise Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in der Schulstraße und entwendeten aus dem dortigen Flur einen Xiaomi E-Scooter (Kennzeichen: EFN-372) im Wert von rund 400 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Diebstahl von Kennzeichen

Alsfeld. Am Montagnachmittag (16.06.) entwendeten Unbekannte das vordere und hintere Kennzeichen HR-N 602 von einem grauen Opel Corsa, der auf dem Parkplatz eines Schwimmbades in der Straße "An der Bleiche" geparkt war. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(ML)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell