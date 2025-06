Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Audi A6 zerkratzt - Kupferkessel entwendet

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Audi A6 zerkratzt

Heringen. Ein im Steinweg in Wölfershausen stehender schwarzer Audi A6 Avant wurde am Montag (16.06.), zwischen 5 Uhr und 11 Uhr, durch Unbekannte mit einem nicht bekannten Gegenstand zerkratzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Kupferkessel entwendet

Braach. Unbekannte fuhren nach aktuellen Erkenntnissen am Montag (16.06.), gegen 8.20 Uhr, mit einem weißen Lieferwagen vor ein Einfamilienhaus in der Mühlgasse in Braach und entwendeten einen dort befindlichen Kupferkessel im Wert von rund 50 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

