POL-OH: Verkehrsunfälle für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf

Gersfeld / Hettenhausen. Am Sonntag (15.06.) ereignete sich gegen 18:10 Uhr in der Straße Hartlingsgraben in eine Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden. Ein unbekannter Motorradfahrer befuhr die Kilianstraße und beabsichtigte an der Einmündung Kilianstraße / Hartlingsgraben nach links in die Straße "Am Rasen" abzubiegen. Beim Abbiegen verlor der Motorradfahrer aus bisher unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr hierbei in eine Grundstücksbegrenzung. Der Motorradfahrer kam zu Fall, stand humpelnd wieder auf und entfernte sich vom Unfallort ohne seine Pflicht als Unfallverursacher nachzukommen. Es entstand Sachschaden am Metallzaun von circa 600 Euro. Zudem müsste ein unbekannter Sachschaden am Motorrad entstanden sein. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation Hilders unter der Telefonnummer 06681 / 96120 oder per E-Mail pst-hilders.ppoh@polizei.hessen.de in Verbindung zu setzen.

Unfallflucht

Hünfeld-Rückers. Am Samstag (14.06.), zwischen 19 Uhr und 21:30 Uhr, ereignete sich in der Kirnkuppenstraße eine Verkehrsunfallflucht. Ein unbekanntes Fahrzeug streifte einen am Fahrbahnrand abgestellten BMW, beschädigte diesen im linken vorderen Bereich und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Hünfeld unter der 06652/96580 in Verbindung zu setzen.

Wohnmobil kommt von Straße ab

Hauneck. Am Sonntag (15.06.), gegen 11 Uhr, befuhr ein 70-jähriger Heringer mit seinem Wohnmobil die B 27 aus Richtung Bad Hersfeld kommend in Richtung Odensachsen. Ein 18-jähriger Audi-Fahrer aus Hohenroda befuhr die Fuldaer Straße und wollte auf die B 27 in Richtung Odensachen einbiegen. Aus bisher ungeklärter Ursache kam der Wohnmobilfahrer hierbei nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Schutzplanke. Es entstand ein Sachschaden rund 2.750 Euro.

