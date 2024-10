Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Zweitmeldung: Großbrand Bootswerft Kamerun

Waren (Müritz) (ots)

Die Erstmeldung ist unten beigefügt.

Die Bootswerft samt zugehöriger Gaststätte im Kameruner Wald brennt weiterhin in voller Ausdehnung. Die Feuerwehr hat entschieden, den Komplex kontrolliert abbrennen zu lassen und ist mit der Polizei weiterhin unermüdlich im Einsatz.

Teile des Gebäudes sind eingestürzt. Dadurch wurde ein Kamerad der Feuerwehr verschüttet. Er konnte geborgen werden und kam schwerverletzt in die Klinik. Ein weiterer anwesender Kamerad erlitt durch den Vorfall einen Schock und wurde vor Ort medizinisch versorgt. Ein weiterer Feuerwehrmann hat sich beim Einsatz leichtverletzt und musste ebenfalls zur Behandlung in die Klinik.

Ein Brandursachenermittler kann zum Einsatz kommen, sobald der Komplex nicht mehr brennt und begehbar ist. Erst danach werden mutmaßlich Aussagen zu einer Brandursache möglich sein.

In der Bootswerft sollen sich nach aktuellen Erkenntnissen fünf Boote befunden haben. Der Schaden wird sich wahrscheinlich auf eine Millionensumme belaufen.

POL-NB: Erstmeldung: Brand Bootsschuppen in Kamerun Waren (Müritz) (ots)

Aktuell sind die Polizei an Land und auf dem Wasser sowie die Feuerwehr in Waren im Bereich des Kameruner Walds im Einsatz. Die Bootsschuppen und die Gaststätte nahe des Hundetrainingsplatzes brennen aus bisher noch ungeklärter Ursache. Es gibt in dem Bereich auch eine entsprechende Rauchwolke am Himmel, so dass für die umliegenden Bewohner empfohlen wird, Fenster und Türen vorsichtshalber geschlossen zu halten.

Die Polizei hat den Kameruner Weg ab Höhe Röbeler Chaussee für den Verkehr gesperrt.

Die Ermittlungen zur Brandursache beginnen, sobald das Feuer gelöscht ist.

Es gibt aktuell keine Erkenntnisse zu möglichen Verletzten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell