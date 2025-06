Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl von Pedelec - Diebstahl aus Wohnung - Körperverletzung - Fahrrad entwendet - Pkw zerkratzt - Einbruch in Firmengebäude - Geldbörse entwendet - EC-Karte und Bargeld aus Pkw geklaut

Hersfeld Rotenburg (ots)

Diebstahl von Pedelec

Bad Hersfeld. Am Sonntag (15.06.) entwendeten Unbekannte zwischen 19.30 Uhr und 20.45 Uhr ein mittels Schloss gesichertes Pedelec der Marke "Riese & Müller" (Modell: Superdelite GT). Das Zweirad hat einen Wert von rund 5.780 Euro und stand zum Tatzeitpunkt in der Jenaer Straße in Hohe Luft. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Diebstahl aus Wohnung

Bad Hersfeld. Eine Frau lies am Sonntag (15.06.) ihre Hauseingangstür in der Bienrückstraße in Sorga offen stehen, um durchzulüften. Gegen 12.45 Uhr drang nach derzeit vorliegenden Informationen ein unbekannter Täter in den Wohnraum ein, entwendete ein schwarzes Portemonnaie mit Bargeld und rannte davon. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeistation in Bad Hersfeld unter der 06621/932-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Körperverletzung

Heinebach. Auf einer Festveranstaltung in Alheim kam es am Sonntag (15.06.), gegen 1.30 Uhr, zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Nach aktuellen Erkenntnissen gerieten zwei Männer auf dem Festplatz zunächst verbal in Streit. In der Folge schlug ein bislang Unbekannter einem 21-Jährigen ins Gesicht. Ein 26-Jähriger wurde auf den Streit aufmerksam und schritt ein, woraufhin auch er durch einen Faustschlag verletzt wurde. Der Unbekannte wird von den Geschädigten wie folgt beschrieben: männlich, circa 1,75 m groß, circa 20-25 Jahre alt, osteuropäisches Erscheinungsbild, kurze, dunkle Haare (Boxerschnitt), bekleidet mit einem dunklen Sweatshirt-Pullover, einer dunklen Hose mit orangenen Applikationen an den Gesäßtaschen sowie einer silbernen Uhr. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Fahrrad entwendet

Friedewald. Ein unbekannter Mann betrat am Samstag (14.06.), gegen 11.55 Uhr, ein Fahrradgeschäft in der Straße "Im Rötchen". Er nutzte einen unbeobachteten Moment, um mit einem ausgestellten Zweirad des Herstellers Simplon (Model: Rapcon PmaxTQ L) durch ein Rolltor in Richtung Höhnebacher Straße zu flüchten. Das Fahrrad hat einen Wert von 10.200 Euro. Der Unbekannte kann wie folgt beschrieben werden: männlich, circa 20-30 Jahre alt, braune kurze Haare, bekleidet war er mit einer blau-grauen Jeans und einem schwarzen Hoodie mit weißer Aufschrift. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Pkw zerkratzt

Bad Hersfeld. Ein in der Ludwig-Braun-Straße geparkter blauer Audi 100 wurde am Freitag (13.06.), gegen 20.30 Uhr, von einem Unbekannten mutwillig mit einem nicht bekannten Gegenstand zerkratzt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: männlich, circa 160 Zentimeter groß, circa 50 bis 60 Jahre alt, stämmige Körperstatur, Halbglatze, graue Haare, bekleidet mit einem rot-karierten Hemd und einer langen beigefarbenen Hose. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Firmengebäude

Wildeck. Unbekannte betraten am Freitag (13.06.), gegen 14.10 Uhr, unbefugt das Gelände eines Kieswerks in der Straße "Auweg" in Obersuhl. Vor Ort brachen sie mehrere Schlösser von dort befindlichen Containern auf und entwendeten ein Elektrodenschweißgerät sowie einen Außenbordmotor im Gesamtwert von schätzungsweise 1.100 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Geldbörse entwendet

Bad Hersfeld. Unbekannte nutzten einen unbeobachteten Moment, um einer 63-jährigen Frau während des Einkaufens ihre Geldbörse zu entwenden. Die Frau war am Freitag (13.06.), zwischen 10.50 Uhr und 11.05 Uhr, in einem Einkaufsmarkt in der Heinrich-von-Stephan-Straße.

Ihre Polizei rät: - Lassen Sie Wertgegenstände niemals unbeobachtet und tragen sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Vorderseite um den Körper oder klemmen Sie sich diese unter den Arm - Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute. - Tragen Sie Geldbeutel, Handy und Co dicht am Körper, im besten Fall in den verschlossenen Innentaschen Ihrer Kleidung

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

EC-Karte und Bargeld aus Pkw geklaut

Alheim. Aus einem Seat Ibiza entwendeten Unbekannte zwischen Donnerstag (12.06.), gegen 0 Uhr, und Freitagmorgen (13.06.), gegen 9.20 Uhr, eine EC-Karte sowie eine geringe Menge Bargeld. Im Anschluss bezahlten die Langfinger mehrere kleinere Beträge mit der Karte.

In diesem Zusammenhang rät Ihre Polizei: - Lassen Sie keine Wertgegenstände in Ihrem Pkw - Versichern Sie sich immer, dass ihr Fahrzeug verschlossen ist - Verschließen Sie die Fenster - auch bei kurzer Abwesenheit

Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Julissa Sauermann)

