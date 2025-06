POL-OH: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Osthessen

Polizeipräsidium Osthessen

Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf in Gersfeld / Hettenhausen

Gersfeld / Hettenhausen

Am Sonntag, den 15.06.2025 ereignete sich gegen 18:10 Uhr in der Straße Hartlingsgraben in Gersfeld / Hettenhausen eine Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden. Ein unbekannter Motorradfahrer befuhr die Kilianstraße in Hettenhausen und beabsichtigte an der Einmündung Kilianstraße / Hartlingsgraben nach links in die Straße Am Rasen abzubiegen. Beim Abbiegen verlor der Motorradfahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr hierbei in eine Grundstücksbegrenzung. Der Motorradfaher kam zu Fall, stand humpelnd wieder auf und entfernte sich vom Unfallort ohne ihre Pflicht als Unfallverursacher/in nachzukommen. Es entstand Sachschaden am Metallzaun von ca. 600EUR. Zudem müsste ein unbekannter Sachschaden am Motorrad entstanden sein.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation Hilders unter der Telefonnummer 06681 / 96120 oder per E-Mail pst-hilders.ppoh@polizei.hessen.de in Verbindung zu setzen.

