Geisingen

Lkr. Tuttlingen) - Zwei Unfälle bei Starkregen auf der Autobahn 81 (03.05.

04.05.2025)

Geisingen (ots)

Innerhalb von knapp 27 Stunden ist es am Wochenende auf der Autobahn 81 bei Geisingen zu zwei Verkehrsunfällen bei starkem Regen gekommen.

Am Samstagmorgen war ein 22-Jähriger mit einem BMW 2er in Richtung Singen unterwegs, als er zwischen den Anschlussstellen Geisingen und Engen auf der regennassen Fahrbahn ins Schleudern geriet. Der Wagen kam nach rechts von der Straße ab und prallte zweimal gegen die rechte Schutzplanke. Der BMW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Fahrer erlitt Verletzungen und kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro.

Rund 27 Stunden später, am Sonntag gegen 11.00 Uhr, verlor ein 20-Jähriger in demselben Streckenabschnitt bei Starkregen die Kontrolle über einen BMW X5. Das Auto kam nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Mittelschutzplanke. Der Fahrer blieb unverletzt und konnte seine Fahrt bis zu einem nahegelegenen Parkplatz fortsetzen. Am BMW entstand Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang auf die Gefahren bei nasser Fahrbahn hin. Bereits ab etwa 80 km/h kann es zu Aquaplaning kommen - insbesondere in Spurrillen oder bei stehender Nässe. Wer bei Regen unterwegs ist, sollte die Geschwindigkeit deutlich reduzieren, den Abstand zum vorausfahrenden Auto vergrößern und abrupte Lenkmanöver vermeiden. Auch der technische Zustand der Reifen ist entscheidend: Abgefahrene Profile oder falscher Reifendruck erhöhen das Risiko, die Kontrolle über das Auto zu verlieren.

