Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Allensbach, Lkr. Konstanz) Einbruch in Cafe auf dem Rathausplatz (01./02.05.2025)

Allensbach (ots)

Im Zeitraum zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen ist ein Unbekannter in ein Cafe auf dem Rathausplatz eingebrochen. Der unbekannte Täter verschaffte sich in den Abend-/Nachtstunden über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu den Innenräumen des Cafe "Calma". Dort randalierte er und entwendete schließlich einen Kleinbetrag Bargeld aus einer Cafekasse, ehe er das Lokal, in dem er Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro verursachte, wieder verließ.

Zeugen, die zwischen 20.15 Uhr und 08.50 Uhr Verdächtiges im Bereich des CAfe "Calma" beobachtet haben oder Personen, die sonst Hinweise auf den Einbrecher geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07533 99700-0 beim Polizeiposten Allensbach zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell