Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen, K 5709

Schwarzwald Baar Kreis) Kollision nach Vorfahrtsmissachtung (02.05.2025)

VS-Villingen - K 5709 (ots)

Auf der Kreuzung der Straße "Nordring" und der Kreisstraße 5709 ist am Freitag, gegen 13 Uhr, bei einem Unfall eine Person leicht verletzt worden. Aus Richtung Nordstetten fuhr eine 32-jährige Renault-Fahrerin auf den Kreuzungsbereich ein. Dabei übersah sie einen auf der Straße "Nordring" in Richtung Villingen fahrenden vorfahrtsberechtigten 55-jährigen VW-Fahrer. Die Ampelanlage war zum Unfallzeitpunkt nicht im Betrieb. Durch den Aufprall verletzte sich die junge Frau leicht. Ein Rettungswagen brachte sie ins Krankenhaus. Beide Wagen mussten mit einem Gesamtschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell