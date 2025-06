Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Wechselfallenschwindel - Einbruch in Container - Diebstahl und Brand von Roller - Handwerker unterschlagen Goldring - Automaten halten Einbruchsversuchen stand - Motocrossfahrer flüchtet

Wechselfallenschwindel

Fulda. Am Freitag (13.06.), gegen 11 Uhr, wurde ein 78-jähriger Mann auf einem Parkplatz in der Schlachthausgasse durch eine derzeit unbekannte männliche Person angesprochen. Diese Person hatte zwei Fünfeuroscheine in der Hand und fragte, ob der 78-Jährige diese wechseln könne. Nachdem der Mann der Bitte des Unbekannten nachkam, wollte dieser noch Münzgeld gewechselt haben. Als auch dies abgeschlossen war, entfernte sich die männliche Person in unbekannte Richtung. Kurze Zeit später stellte der 78-Jährige fest, dass im Verlauf des Wechselvorgangs seine Geldbörse entwendet wurde. Die Person kann wie folgt beschrieben werden: circa 40-50 Jahre, beige Jacke mit Knöpfen.

Ihre Polizei rät:

- Seien Sie achtsam, wenn Unbekannte Sie auf Parkplätzen nach Wechselgeld fragen - Trickdiebe versuchen immer in Ihre Nähe zu kommen, um unbemerkt beispielsweise Geld aus ihrem Portmonee zu nehmen. Halten Sie die Person auf Abstand. - Taschendiebe lassen sich oft an einem typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Werkzeuge entwendet

Einbruch in Container

Diebstahl und Brand von Roller

Diebstahl aus Garage

Handwerker unterschlagen Goldring

Künzell. Ein lebensälteres Ehepaar aus der Gemeinde Künzell wurde von einem vermeintlichen Gartengestalter um einen mittleren vierstelligen Betrag Bargeld sowie einen Goldring gebracht. Durch ein Zeitungsinserat wurde das Paar auf die Handwerker aufmerksam und vereinbarte diverse Leistungen zur Instandsetzung des Gartens. Nachdem ein mittlerer vierstelliger Betrag Bargeld gezahlt wurde, nahm das Unternehmen die Arbeiten zunächst auf, brach diese jedoch unvollendet ab. Im Verlauf der Arbeiten nahm zudem ein Arbeiter einen Goldring unter dem Vorwand diesen reparieren zu wollen an sich. Da jegliche Versuche die Handwerker zur erreichen scheiterten, wandte sich das Ehepaar an die Polizei.

In diesem Zusammenhang warnt Ihre Polizei:

Bei sogenannten Haustürgeschäften geben sich Betrüger als Handwerker aus. Handwerks-, Elektrik-, Gas- oder Wasserarbeiten sind nur einige der angebotenen Leistungen. Nicht selten fordern die Kriminellen bereits im Voraus hohe Geldbeträge für in Aussicht gestellte Arbeiten, die tatsächlich jedoch niemals durchgeführt werden oder sie erbringen mangelhafte oder schlechte Leistungen, die zudem noch eine völlig überteuerte Rechnung nach sich ziehen.

Wichtig ist:

- Überprüfen Sie die Angaben der Dienstleister und der zugehörigen Firma (Gibt es die Firma überhaupt und liegen Rezensionen vor?) und achten Sie bei Internetauftritten von Firmen auf tatsächlich existente Erreichbarkeiten, Impressum und Adressen! - Zahlen Sie nicht im Voraus für in Aussicht gestellte Leistungen und lassen Sie sich einen Kostenvoranschlag sowie eine Rechnung aushändigen!

Automaten halten Einbruchsversuchen stand

Fulda. In der Nacht auf Montag (16.06.), gegen 3.15 Uhr, versuchte ein männlicher Unbekannter in der Straße "Am Ried" im Stadtteil Maberzell einen Snackautomat aufzuhebeln. Aus bisher ungeklärter Ursache ließ der Täter von seinem Vorhaben ab und flüchtete in unbekannte Richtung. Es entstand Sachschaden von rund 500 Euro. Der Unbekannte kann wie folgt beschrieben werden: circa. 180 cm groß, schlanke Statur, schwarzer Oberbekleidung mit Kapuze, führte ein Fahrrad und eine Baumwolltasche mit sich.

Gersfeld. Ein mit einem dunklen Kapuzenpulli bekleideter Unbekannter versuchte in der Nacht zu Montag (16.06.) gegen 0.45 Uhr auf der Wasserkuppe im Bereich eines dort befindlichen Hotels einen Zigarettenautomat aufzusprengen und weiteren Verlauf aufzuhebeln. Da dies misslang, ließ er von seinem Vorhaben ab und flüchtete in Richtung Flugplatz. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von rund 3.000 Euro.

Motocrossfahrer flüchtet durch Innenstadt

Fulda. Am Samstagnachmittag (14.06.), gegen 16 Uhr, stellte eine Motorradstreife der Polizeistation Fulda an der Kreuzung Heinrichstraße/ Bahnhofstraße in Fahrtrichtung Sturmiusstraße eine auf dem Sitz seines Motorrad stehende und freihändig fahrende männliche Person fest. Der Polizeibeamte forderte den Motorradfahrer daraufhin mittels Blaulicht und Martinshorn zum Anhalten auf, was dieser jedoch ignorierte und mit hoher Geschwindigkeit in den Schlossgarten flüchtete. Im weiteren Verlauf fuhr der Motorradfahrer über die, aufgrund einer Veranstaltung im Innenstadtbereich abgesperrte, Pauluspromenade, den Fußweg Michaelsberg, den Eduard-Schick-Platz, Hinterburg, Horaser Weg, die Weimarer Straße, in den Auegärten (Wohnanlage), Langenbrückestraße, Horaser Weg und anschließend in die Straße Eichsfeld. In der Parkanlage über dem Weimarer Tunnel konnte die Verfolgung jedoch nicht mehr fortgesetzt werden und der Motorradfahrer flüchtete in unbekannte Richtung.

Der Fahrer kann wie folgt beschrieben werden: männlich, circa 20 Jahre alt, mit kurzer dunkler Hose und Muskelshirt bekleidet, trug einen Motocrosshelm

Bei dem Motorrad handelte es sich um eine Motocross Maschine (evtl. Honda), Auspuffanlage rechtseitig mit starker Rauchentwicklung.

Da das angebrachte Kennzeichen nicht dem Motorrad zugeordnet werden konnte, wird gegen den Fahrer neben dem verbotenen Kraftfahrzeugrennen auch wegen Urkundenfälschung, Kennzeichenmissbrauch, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz und Fahren ohne Zulassung ermittelt.

