Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Autos zerkratzt - Falsche PayPal-Mitarbeiter erbeuten vierstelligen Betrag

Vogelsbergkreis (ots)

Autos zerkratzt

Lauterbach. In der Nacht auf Freitag (13.06.) wurde durch Unbekannte ein in der Straße "Goldhelg" parkender weißer Seat Mii an der A-Säule mit einem unbekannten Gegenstand zerkratzt. Es entstand Sachschaden von rund 800 Euro.

Lauterbach. Am Sonntag (15.06.), zwischen 15 und 16 Uhr, zerkratzten Unbekannte einen schwarzen Ford Tourneo, der in der Lindenstraße geparkt war. Hierbei entstand Sachschaden in derzeit nicht bekannter Höhe.

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Falsche PayPal-Mitarbeiter erbeuten vierstelligen Betrag

Wartenberg. Am Freitagnachmittag (13.06.) riefen unbekannte Trickbetrüger bei einer lebensälteren Dame aus der Gemeinde Wartenberg an und gaben sich als Angestellte von PayPal aus. In mehreren geschickt geführten Telefongesprächen überzeugten die Betrüger die Dame, ihren Bankdaten zu übermitteln und einen Fernzugriff auf ihren Rechner zuzulassen. Die Seniorin wandte sich im Nachgang an die Telefonate an ihre Bank, wo einem Bankmitarbeiter auffiel, dass unberechtigt ein niedriger vierstelliger Betrag vom Konto der Frau abgebucht worden war.

In diesem Zusammenhang warnt Ihre Polizei: Trickbetrug ist vielfältig. - Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon nicht selbst mit Namen vorstellt oder Bankangestellter ausgibt, den Sie möglicherweise als solchen nicht erkennen - Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr Gesprächspartner Geld, TANs oder Überweisungen von Ihnen fordert. - Rufen Sie den Ihnen bekannten Bankmitarbeiter unter der Ihnen bekannten Telefonnummer oder die Polizei unter der 110 an. - ACHTUNG: Nutzen Sie hierzu nicht die Wahlwiederholungstaste sondern legen Sie das Gespräch bewusst auf und wählen Sie die Nummer neu in das Telefon ein. - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an Ihnen unbekannte Personen.

Die Täter passen ihr Vorgehen an Ängste der potentiellen Opfer an, wodurch sie deren höchstpersönlichen Lebensbereich tangieren. Anhaltende Telefonate mit den Tätern während der Betrugshandlung verhindern den Kontakt mit nahestehenden Personen. Hierdurch wird der Betrugsirrtum aufrecht erhalten und Opfer sind bereit hohe Wertbeträge zu zahlen. Folgen, wie Rückzug aus der Gesellschaft und Schamgefühl bieten Trickbetrügern eine Plattform. Sprechen Sie offen über das Geschehene, jeder kann Opfer werden. Scheuen Sie sich nicht die Polizei beim Verdacht eines Betrugs zu informieren. Informationen zum Trickbetrug finden Sie auf der Internetseite https://ppoh.polizei.hessen.de/Ueber-uns/Regionales/Regional-Informiert/

(ML)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell