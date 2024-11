Feuerwehr Neuss

FW-NE: Feuer in einem Wohnhaus auf der Further Straße | Eine verletzte Einsatzkraft und erheblicher Sachschaden

Neuss (ots)

Am Mittwoch, den 20.11.2024, wurde die Feuerwehr Neuss um 20:05 Uhr zu einem Brand in einem fünfgeschossigen Wohnhaus an der Further Straße alarmiert. Ein Bewohner meldete einen Brand in einer Küche im obersten Stockwerk, der sich rasch ausbreitete.

Die ersteintreffenden Einsatzkräfte bestätigten die Lage und leiteten unverzüglich einen Innenangriff unter Atemschutz mit einem C-Rohr ein. Parallel dazu wurde ein weiteres C-Rohr über eine Drehleiter zur Brandbekämpfung im Dachgeschoss eingesetzt. Aufgrund der Brandausbreitung wurde die Alarmstufe auf "Feuer Dach" erhöht und zusätzliche Einheiten zur Einsatzstelle beordert. So wurde zeitweise mit bis zu vier Teams unter Atemschutz das gesamte Gebäude kontrolliert, um sicherzustellen, dass sich keine Personen mehr im Gebäude befinden. Alle Bewohner hatten das Gebäude vor Eintreffen der Feuerwehr selbstständig verlassen und blieben unverletzt.

Während der Löscharbeiten verletzte sich ein Feuerwehrmann durch einen Stromschlag leicht und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus transportiert.

Der Brand wurde gegen 23:18 Uhr unter Kontrolle gebracht, jedoch blieb das Wohnhaus nach Rücksprache mit der Polizei vorübergehend unbewohnbar. Das Gebäude wurde stromlos geschaltet, und die Dachhaut über zwei Drehleitern von außen geöffnet, um auch die letzten Glutnester zu erreichen.

Nach über drei Stunden intensiver Löscharbeiten wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben, die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen hat. Die Feuerwehr rückte schrittweise ab, während die Wachbereitschaft an der Hauptwache aufrechterhalten wurde. Im Einsatz waren Insgesamt 63 Einsatzkräfte aus vier Löschzügen.

