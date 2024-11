Feuerwehr Neuss

FW-NE: Feuer auf dem Geländes des Lukas Krankenhauses gelöscht | Mehrere Löschzüge im Einsatz

Neuss (ots)

Am Samstag, den 09.11.2024, wurde die Feuerwehr Neuss um 10:37 Uhr zu einem Brand auf dem Gelände des Lukas Krankenhauses an der Preußenstraße im Stadionviertel alarmiert. Das Feuer brach auf dem Dach eines Nebengebäudes aus, in dem sich OP-Säle befinden, während dort Dachdeckerarbeiten stattfanden, und führte zu einer starken Rauchentwicklung, die einige Anrufer richtigerweise über den Notruf meldeten.

Die ersteintreffenden Kräfte bestätigten die Meldungen der Anrufer sowie die Auslösung der parallel eingegangenen Brandmeldeanlage und begannen umgehend mit der Brandbekämpfung über eine Drehleiter mithilfe handgeführter Strahlrohre. Das Feuer konnte dadurch schnell unter Kontrolle gebracht werden. Zusätzlich führte brennendes Isoliermaterial zu einem Schwelbrand in der Zwischendecke, weshalb im weiteren Verlauf Schaum eingesetzt wurde, um Glutnester abzulöschen.

Noch vor Eintreffen der Feuerwehr erlitten zwei Dachdecker bei Löschversuchen eine Rauchgasvergiftung und wurden durch den Rettungsdienst ambulant versorgt. Die Auswirkungen auf den Krankenhausbetrieb blieben dank des schnellen Eingreifens der Einsatzkräfte gering. Von den zehn OP-Sälen im Lukas Krankenhaus hat ein OP-Saal durch den Brand und die damit einhergehenden Löschmaßnahmen baulichen Schaden erlitten.

Insgesamt 45 Einsatzkräfte waren rund zwei Stunden vor Ort, der Kräfteansatz wurde nach erfolgreicher Brandbekämpfung schrittweise reduziert. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

