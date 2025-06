Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Osthessen

Fulda (ots)

Warnung der Polizei vor Telefonbetrügern - Aktuell mehrere Anrufe im Landkreis Vogelsberg Aktuell versuchen Telefonbetrüger speziell im Landkreis Vogelsberg mit betrügerischen Anrufen an das Ersparte ihrer Opfer zu gelangen. Dabei berichten sie den Angerufenen, dass beispielsweise ein nahestehender Angehöriger einen schweren Verkehrsunfall gehabt hätte und nun in Haft müsse oder Einbrecher in der Nachbarschaft unterwegs seien. Im weiteren Verlauf der Telefonate fordern die Schwindler unter Vorwänden die Herausgabe von Bargeld gutgläubiger Bürgerinnen und Bürger - nicht selten mit dem Vortäuschen einer zu einem späteren Zeitpunkt geplanten Rückgabe des Geldes.

Aus diesem Grund sensibilisiert die Polizei eindringlich:

- Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon nicht selbst mit Namen vorstellt oder als Bekannter/ Verwandter, Bankangestellter oder Polizeibeamter beziehungsweise Person der Justiz ausgibt, den Sie als solchen nicht erkennen. - Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert. - Rufen Sie Ihre Verwandten unter den Ihnen bekannten Telefonnummer oder die Polizei unter der 110 an. - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an Ihnen unbekannte Personen. Informieren Sie Angehörige, Verwandte und Bekannte über die aktuelle Anrufwelle.

ACHTUNG: Nutzen Sie deshalb nicht die Wahlwiederholungstaste sondern legen Sie das Gespräch bewusst auf und wählen Sie die Nummer neu in das Telefon ein.

In diesem Zusammenhang rät Ihre Polizei:

- Lassen Sie keine Wertgegenstände in Ihrem Pkw - Versichern Sie sich immer, dass ihr Fahrzeug verschlossen ist - Verschließen Sie die Fenster - auch bei kurzer Abwesenheit

Verkehrsunfallflucht B84 Hünfeld - Rasdorf Am Montag, 16.06.2025 ereignete sich auf der B84 zwischen Hünfeld und Rasdorf ein Verkehrsunfall mit Unfallflucht. Gegen 17:15 Uhr fuhr der Fahrer eines weißen VW Polos auf der B84 Richtung Hünfeld. In der Gegenrichtung fuhr ein schwarzer Audi von Hünfeld nach Rasdorf. Zwischen dem Parkplatz in Höhe des Gehilfersberges und Ortseingang Rasdorf kam der Audi in einer leichten Rechtskurve auf die Gegenfahrspur und beschädigte mit seinem linken Außenspiegel den Außenspiegel des VW Polos. Der Fahrer des Audis fuhr mit seinem beschädigten Außenspiegel weiter Richtung Rasdorf, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Es entstand ein Schaden von ca. 1000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Hünfeld unter der 06652-96580, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Schotten/Rainrod - Zusammenstoß im Kreuzungsbereich, Radfahrer schwer verletzt In dem Schottener Ortsteil Rainrod kam es am Montagnachmittag, gg. 14:30 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrradfahrer schwer verletzt wurde. Nach den ersten Ermittlungen befuhr ein 53jähriger Fahrradfahrer aus Nidda die Straße "Zum Stausee" in Richtung zur Bundesstraße während von rechts aus der Straße "Zum Eisenköppel" eine 51jährige Postzustellerin aus Schotten mit ihrem Transporter gefahren kam. In dem Kreuzungsbereich Zum Stausee/Am Eisenköppel stießen der Fahrradfahrer und die Transportfahrerin zusammen. Bei dem Aufprall und Sturz zog sich der Fahrradfahrer eine schwere Kopfverletzung zu. Ein Rettungshubschrauber verbrachte den schwer verletzten Fahrradfahrer in ein nahe gelegenes Klinikum. Ein Gutachter wurde ebenfalls zur Unfallstellle hinzugezogen. Der Sachschaden an dem Transporter und dem Fahrrad wurde auf insgesamt 5.000,- Euro beziffert.

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell