Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh-Enniger. Auffahrunfall - Unfallstelle war gesperrt

Warendorf (ots)

Am Montag, 24.3.2025, 5.40 Uhr kam es an der Kreuzung Pöllinger Heide/Vorhelmer Straße in Enniger zu einem Auffahrunfall. Ein 43-Jähriger hatte mit seinem Sattelzug an der Kreuzung gehalten und fuhr zunächst an. Dann bremste der Fahrer seinen Sattelzug bis zum Stillstand. Hierbei fuhr der hinter ihm befindliche 65-Jährige mit seinem Sattelzug auf das stehende Fahrzeug auf. Bei dem Auffahrunfall wurde der 65-Jährige leicht verletzt. Rettungskräfte brachten den Warendorfer in ein Krankenhaus. Die beschädigten Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Der Bereich rund um den Unfallort war für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme sowie Bergung der Sattelzugmaschinen gesperrt. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von etwa 18.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell