POL-MI: Radfahrer stürzt in Kreisel - Beteiligte Autofahrerin fährt weiter

Minden (ots) - Unsanft aus ihren Träumen wurden in der Nacht zu Donnerstag die Bewohner eines Einfamilienhauses in Todtenhausen gerissen. Als sie durch Geräusche wach wurden, stand ein Einbrecher in ihrem Schlafzimmer. Dieser flüchtete darauf unerkannt. Den bisherigen Ermittlungen zufolge hatte sich der Unbekannte über eine Terrassentür Zugang zum Anwesen in der Straße "Am Petersbach" verschafft. Nachdem er ...

