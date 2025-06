Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: ... vom Blitz getroffen!

Voigtstedt (ots)

Am Samstag, den 31.05.2025, kurz vor 21:00 Uhr erhielt die PI Kyffhäuser die Meldung zu einem Gebäudebrand in der Straße "Trift" in der Ortslage Voigtstedt. Aufgrund der Unwetterlage am gestrigen Abend, welche auch den Kyffhäuserkreis passierte, schlug ein Blitz in den Dachstuhl des betroffenen Wohnhauses ein und setzte dabei den Dachstuhl in Brand. Die fünf anwesenden Anwohner, darunter zwei Kinder, konnten sich glücklicherweise selbstständig aus dem Haus begeben und blieben allesamt unverletzt. Durch die umliegenden Feuerwehren wurde umgehend mit der Brandbekämpfung begonnen. Die Kameraden der Feuerwehren Artern, Heygendorf, Roßleben und Voigtstedt konnten das Abbrennen des Dachstuhls jedoch nicht mehr verhindern - der Brandschaden wird vorerst auf ca. 150.000,00 EUR beziffert. Die betroffenen Anwohner kamen vorübergehend bei der hilfsbereiten Nachbarschaft unter, da das Wohnhaus nach aktuellem Stand nicht bewohnbar ist.

