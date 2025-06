LPI-NDH: Traktor-Ausfahrt ohne "alles...

Sondershausen (ots) - Am Samstag, den 31.05.2025, gegen 21:30 Uhr beabsichtigte ein 48-jähriger Radfahrer die Fahrbahn in der "Frankenhäuser Straße " in Sondershausen zu überqueren. Dabei hatte dieser jedoch die baulichen Gegebenheiten falsch eingeschätzt und stürzte dabei auf die Fahrbahn. Der 48-Jährige verletzte sich hierbei leicht. Die Ursache der Fehleinschätzung war vor Ort schnell ermittelt - ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen beachtlichen Wert ...

mehr