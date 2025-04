POL Schwaben Nord: Polizei kontrolliert Autofahrer unter Drogeneinfluss

Augsburg (ots) - Innenstadt - Am gestrigen Dienstag (15.04.2025) entwendete eine 17-Jährige einen Gegenstand aus einem Supermarkt in der Maximilianstraße. Gegen 13.00 Uhr beobachtete ein Mitarbeiter des Supermarktes die 17-Jährige, wie sie ein Lebensmittel aus dem Regal nahm und in ihre Tasche steckte. Die 17-Jährige verließ den Supermarkt ohne die Ware zu bezahlen. Der Warenwert lag im mittleren einstelligen ...

