Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: ... mal wieder die "36 Kurven" (Teil 4)

Kyffhäuser / B 85 (ots)

Am Samstag, den 31.05.2025, gegen 12:15 Uhr erhielt die PI Kyffhäuser die nächste Mitteilung zu einem Verkehrsunfall - diesmal unter Beteiligung von zwei Motorrädern - im Bereich des Nordhangs zwischen Kelbra und dem Abzweig zum "Kyffhäuser-Denkmal". Der 25-jährige Fahrer einer Kawasaki verlor aufgrund eines Fahrfehlers die Kontrolle über sein Krad, geriet auf die Gegenfahrbahn und kollidierte hier mit einem entgegenkommenden 41-jährigen Fahrer einer Aprilia. Beide Kradfahrer zogen sich durch die Kollision schwere Verletzungen zu, mussten ins Krankenhaus abtransportiert werden und wurden dort stationör aufgenommen. An beiden Motorrädern entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 15.000,00 EUR. Die B 85 war für die Dauer der Unfallaufnahme und Fahrbahn-Reinigung für längere Zeit voll gesperrt.

