Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: ... mal wieder die "36 Kurven" (Teil 2)

Kyffhäuser / B 85 (ots)

Am Freitag, den 30.05.2025, gegen 12:45 Uhr erhielt die PI Kyffhäuser erneut eine Mitteilung zu einem verunfallten Motorradfahrer im Bereich des Nordhangs zwischen Kelbra und dem Abzweig zum "Kyffhäuser-Denkmal". Der 19-jährige Fahrer einer Yamaha verlor im Verlauf der Strecke aufgrund eines Fahrfehlers die Kontrolle über sein Krad und stürzte auf die Fahrbahn. Hierbei zog sich der Fahrer eine Verletzung am Fuß zu und musste durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. An der Yamaha und der Schutzbeplankung entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 5.500,00 EUR.

