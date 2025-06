LPI-NDH: ... mal wieder die "36 Kurven" (Teil 3)

Ebeleben (ots) - Am Freitag, den 30.05.2025, erhielt die PI Kyffhäuser die Information, dass bislang unbekannte Täter zwischen 10.05.2025 und 30.05.2025 ihr Unwesen auf einem Gartengrundstück in der Kleingartenanlage "An der Helbe" in Ebeleben trieben. Der oder die Täter verschafften sich im Tatzeitraum gewaltsam Zutritt zu einem Gartenhaus und entwendeten aus diesem Elektro-Geräte, Arbeitsgerät / Werkzeug und ...

mehr