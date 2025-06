Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Don't drink and bike...

Sondershausen (ots)

Am Samstag, den 31.05.2025, gegen 21:30 Uhr beabsichtigte ein 48-jähriger Radfahrer die Fahrbahn in der "Frankenhäuser Straße " in Sondershausen zu überqueren. Dabei hatte dieser jedoch die baulichen Gegebenheiten falsch eingeschätzt und stürzte dabei auf die Fahrbahn. Der 48-Jährige verletzte sich hierbei leicht. Die Ursache der Fehleinschätzung war vor Ort schnell ermittelt - ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen beachtlichen Wert von 3,13 Promille. Der Radfahrer wurde in der Folge medizinisch versorgt und musste die Beamten anschließend noch zur Blutprobenentnahme begleiten. Die Fortsetzung der abendlichen Rad-Ausfahrt wurde untersagt.

